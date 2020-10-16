Названы регионы самым высоким уровнем заболеваемости коронавирусом

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В России отмечено усиление динамики распространения коронавируса. В восьми регионах эпидемиологическая ситуация оценивается как тяжелая, а «зеленых» зон на карте страны и вовсе не осталось.Об этой статистике «РИА Новости» сообщил эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян. Карта, о которой идет речь, создана на основе официальной статистики распространенности COVID-19. Она разделена на четыре группы: зеленую (стабильная ситуация), светло-желтую (удовлетворительная), светло-красную (неудовлетворительная) и темно-красную.«В целом по России ситуация значительно ухудшилась с сентября <...> Пришлось ввести новый цвет на карте "темно-красный". Он обозначает регионы с наиболее тяжелой ситуацией, распространение заболевания там растет быстрее всего», — объяснил Тавадян.В число регионов с наиболее тяжелой ситуацией попали: Бурятия, Чукотка, Республика Алтай, Новосибирская область, Марий Эл, Севастополь, Новгородская область, Ненецкий автономный округ.В "светло-красную" зону попали Оренбургская область, Белгородская область, Томская область, Ивановская область, Кировская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Татарстан (Татарстан), Пермский край, Республика Хакасия, Вологодская область, Сахалинская область, Амурская область, Алтайский край, Приморский край, Владимирская область, Липецкая область, Забайкальский край, Астраханская область, Красноярский край, Санкт-Петербург, Ярославская область, Пензенская область, Хабаровский край, Чувашия, Костромская область, Башкортостан, Камчатский край, Брянская область, Карелия, Тульская область, Адыгея, Тыва.Удовлетворительной с распространением COVID-19 можно назвать ситуацию в Карачаево-Черкессии, Удмуртии, Ханты-Мансийском автономном округе, Архангельской области, Кемеровской областях, Еврейской автономной области, Калмыкии, Дагестане, Магаданской области, Подмосковье, Мордовии, Челябинской, Ростовской, Рязанской областях, Ставрополье, Калужской, Самарской, Ульяновской, Волгоградской, Калининградской, Новгородской, Саратовской областях, Москве, Мурманской, Орловской, Курганской, Иркутской, Воронежской, Смоленской, Нижегородской областях, Северной Осетии – Алании, Тамбовской, Курской, Тверской областях, Крыму, Свердловской области, Кабардино-Балкарии, Омской область и Тюменской областях, Коми и Якутии.«Самыми стабильными с точки зрения COVID-19 остаются четыре региона: Краснодарский край, Чечня, Ингушетия, Ленинградская область», – заключил эксперт.