Хоррор «Синистер» назвали самым страшным фильмом ужасов в истории кинематографа

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Определен самый страшный фильм ужасов в мире за всю историю существования кинематографа. Ленту назвали аналитики broadbandchoices, пишет Forbes.Пятьдесят человек разного возраста и пола приняли участие в данном исследовании. Им предложили оценить фильмы ужасов, имеющие наиболее высокие рейтинги по версии агрегаторов «Reddit», «IMDb» и «Rotten Tomatoes». В то время, пока зрители смотрели киноленты, им измеряли частоту сердечных сокращений. Опираясь на результаты исследования, учёные составили топ-35 самых страшных фильмов ужасов.Список возглавила картина Скотта Дерриксона «Синистер», вышедшая в 2012 году – средний пульс её зрителей во время просмотра возрастал на целых 32% – до 86 ударов в минуту с 65, определённых как средний пульс в состоянии покоя.Список самых страшных фильмов в истории по результатам исследования broadbandchoices:1. «Синистер» (2012)2. «Астрал» (2010)3. «Заклятие» (2013)4. «Реинкарнация» (2018)5. «Паранормальное явление» (2007)6. «Оно» (2014)7. «Заклятие 2» (2016)8. «Бабадук» (2014)9. «Спуск» (2005)10. «Визит» (2015)