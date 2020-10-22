Хоррор «Синистер» назвали самым страшным фильмом ужасов в истории кинематографа
Россия и мир
Определен самый страшный фильм ужасов в мире за всю историю существования кинематографа. Ленту назвали аналитики broadbandchoices, пишет Forbes.
Пятьдесят человек разного возраста и пола приняли участие в данном исследовании. Им предложили оценить фильмы ужасов, имеющие наиболее высокие рейтинги по версии агрегаторов «Reddit», «IMDb» и «Rotten Tomatoes». В то время, пока зрители смотрели киноленты, им измеряли частоту сердечных сокращений. Опираясь на результаты исследования, учёные составили топ-35 самых страшных фильмов ужасов.
Список возглавила картина Скотта Дерриксона «Синистер», вышедшая в 2012 году – средний пульс её зрителей во время просмотра возрастал на целых 32% – до 86 ударов в минуту с 65, определённых как средний пульс в состоянии покоя.
Список самых страшных фильмов в истории по результатам исследования broadbandchoices:
1. «Синистер» (2012)
2. «Астрал» (2010)
3. «Заклятие» (2013)
4. «Реинкарнация» (2018)
5. «Паранормальное явление» (2007)
6. «Оно» (2014)
7. «Заклятие 2» (2016)
8. «Бабадук» (2014)
9. «Спуск» (2005)
10. «Визит» (2015)
Пятьдесят человек разного возраста и пола приняли участие в данном исследовании. Им предложили оценить фильмы ужасов, имеющие наиболее высокие рейтинги по версии агрегаторов «Reddit», «IMDb» и «Rotten Tomatoes». В то время, пока зрители смотрели киноленты, им измеряли частоту сердечных сокращений. Опираясь на результаты исследования, учёные составили топ-35 самых страшных фильмов ужасов.
Список возглавила картина Скотта Дерриксона «Синистер», вышедшая в 2012 году – средний пульс её зрителей во время просмотра возрастал на целых 32% – до 86 ударов в минуту с 65, определённых как средний пульс в состоянии покоя.
Список самых страшных фильмов в истории по результатам исследования broadbandchoices:
1. «Синистер» (2012)
2. «Астрал» (2010)
3. «Заклятие» (2013)
4. «Реинкарнация» (2018)
5. «Паранормальное явление» (2007)
6. «Оно» (2014)
7. «Заклятие 2» (2016)
8. «Бабадук» (2014)
9. «Спуск» (2005)
10. «Визит» (2015)
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