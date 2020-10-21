Эксперт Минздрава призвал не применять антибиотики для профилактики коронавируса

© Вечерние ведомости

Антибиотики не помогают от коронавируса, их нельзя использовать для профилактики, так как микроорганизмы могут стать устойчивыми к ним и лечить различные инфекции будет очень сложно, сообщил главный внештатный микробиолог Минздрава России профессор Роман Козлов. Он также напомнил, что антибиотики может назначить только врач. Микробиолог также обратился с просьбой к коллегам-фармацевтам и провизорам, чтобы они не отпускали россиянам антибиотики без рецептов.