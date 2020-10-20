ЦБ РФ отозвал лицензию у Росбизнесбанка

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Центробанк России отозвал лицензию у Росбизнесбанка. Как сообщил регулятор, финансовое учреждение допускало нарушения ряда федеральных законов, в том числе в области противодействия отмыванию доходов, передает russian.rt.com. Кроме того, Росбизнесбанк занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери. В течение года регулятор вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.Росбизнесбанк — участник системы страхования вкладов. Банк зарегистрирован в ЦБ 11 марта 1991 года. По величине активов этот он занимал 338-е место в банковской системе России.