Трамп заявил, что Байден получал деньги от России через Путина

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Президент США Трамп заявил, что его оппонент на предстоящих выборах Байден получал деньги от России через Путина.«Джо получил $3,5 млн от России, они пришли через Путина, потому что он был в очень хороших отношениях с бывшим мэром Москвы, с женой мэра Москвы. Когда-нибудь тебе придется объяснить это», — сказал Трамп во время финальных дебатов в Нэшвилле. Кроме того, Трамп заявил, что «никто не был настолько жестким по отношению к России», как он.Байден отверг обвинения и заявил, что никогда не получал денег из иностранных источников.