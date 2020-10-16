Академик РАН заявил, что дети не являются разносчиками коронавируса

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Предположение, что дети являются разносчиками коронавируса нового типа и заражают пожилых людей, не подтвердилось, заявил директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора, академик РАН Арег Тотолян.«Когда стало известно, что дети болеют редко, было предположение, что они переносят инфекцию в бессимптомной форме или являются носителями вируса, и соответственно, от них заражаются пожилые. Но в одной из скандинавских стран было проведено исследование, которое показало, что не дети заражают пожилых, а пожилые заражают их», - цитирует эксперта РИА Новости.Арег Тотолян объяснил, что размножению вируса в организме способствует рецептор ACE2 в клетках, который с возрастом только увеличивается. По его словам, число вирусных частиц на слизистых ребенка будет небольшим, поэтому он в меньшей степени является распространителем коронавируса.