В России коронавирусом заболели еще 17 340 человек

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

За сутки в России подтвердили 17 340 новых случаев заражения коронавирусом, из них 4 807 случаев (27,7%) выявлены активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в стране зафиксировано 1 480 646 заболевших COVID-19.Из больниц в связи с выздоровлением выписали 11 263 человек. Всего врачи вылечили уже 1 119 251 пациента.Также за сутки зафиксировано 283 летальных случая. С начала эпидемии в России от коронавируса скончалось 25 525 человек.