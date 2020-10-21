В России коронавирусом заболели еще 17 340 человек
Россия и мир
За сутки в России подтвердили 17 340 новых случаев заражения коронавирусом, из них 4 807 случаев (27,7%) выявлены активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в стране зафиксировано 1 480 646 заболевших COVID-19.
Из больниц в связи с выздоровлением выписали 11 263 человек. Всего врачи вылечили уже 1 119 251 пациента.
Также за сутки зафиксировано 283 летальных случая. С начала эпидемии в России от коронавируса скончалось 25 525 человек.
Из больниц в связи с выздоровлением выписали 11 263 человек. Всего врачи вылечили уже 1 119 251 пациента.
Также за сутки зафиксировано 283 летальных случая. С начала эпидемии в России от коронавируса скончалось 25 525 человек.
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