Премьер-министр Мишустин освободил от должности замглавы Минцифры Волина

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Премьер-министр Мишустин освободил от должности замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Волина, курировавшего интернет, сообщает пресс-служба правительства. В кабмине отметили, что после ухода из министерства Волин продолжит заниматься проектами в сфере цифрового развития.Новым куратором медиаиндустрии в статусе замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций назначена Бэлла Черкесова. Она ранее работала в Администрации президента.