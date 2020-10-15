Премьер-министр Мишустин освободил от должности замглавы Минцифры Волина
Россия и мир
Премьер-министр Мишустин освободил от должности замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Волина, курировавшего интернет, сообщает пресс-служба правительства. В кабмине отметили, что после ухода из министерства Волин продолжит заниматься проектами в сфере цифрового развития.
Новым куратором медиаиндустрии в статусе замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций назначена Бэлла Черкесова. Она ранее работала в Администрации президента.
Новым куратором медиаиндустрии в статусе замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций назначена Бэлла Черкесова. Она ранее работала в Администрации президента.
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