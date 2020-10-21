В Карачаево-Черкесии и Дагестане ликвидировали две ячейки исламистов

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ФСБ пресекла деятельность двух ячеек международных террористов из «Ат-Такфир Валь-Хиджра» (запрещенная в России организация) в Карачаево-Черкесии и Дагестане, сообщает РИА Новости.«В Малокарачаевском районе КЧР и в городах Махачкала, Каспийск и Избербаш Дагестана пресечена деятельность двух ячеек международного экстремистского религиозного объединения «Ат-Такфир Валь-Хиджра» общей численностью более 20 человек», - говорится в пресс-релизе ведомства.В ходе обысков были изъяты три гранаты с боевыми запалами, три пистолета ПМ, патроны различных калибров, обрез охотничьего ружья, холодное оружие, а также большое количество экстремистской литературы.