В Карачаево-Черкесии и Дагестане ликвидировали две ячейки исламистов
Россия и мир
ФСБ пресекла деятельность двух ячеек международных террористов из «Ат-Такфир Валь-Хиджра» (запрещенная в России организация) в Карачаево-Черкесии и Дагестане, сообщает РИА Новости.
«В Малокарачаевском районе КЧР и в городах Махачкала, Каспийск и Избербаш Дагестана пресечена деятельность двух ячеек международного экстремистского религиозного объединения «Ат-Такфир Валь-Хиджра» общей численностью более 20 человек», - говорится в пресс-релизе ведомства.
В ходе обысков были изъяты три гранаты с боевыми запалами, три пистолета ПМ, патроны различных калибров, обрез охотничьего ружья, холодное оружие, а также большое количество экстремистской литературы.
«В Малокарачаевском районе КЧР и в городах Махачкала, Каспийск и Избербаш Дагестана пресечена деятельность двух ячеек международного экстремистского религиозного объединения «Ат-Такфир Валь-Хиджра» общей численностью более 20 человек», - говорится в пресс-релизе ведомства.
В ходе обысков были изъяты три гранаты с боевыми запалами, три пистолета ПМ, патроны различных калибров, обрез охотничьего ружья, холодное оружие, а также большое количество экстремистской литературы.
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