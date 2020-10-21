Расходы жителей России во время пандемии рекордно выросли

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Расходы россиян на товары повседневного спроса в период пандемии превысили показатели предыдущих лет, сообщил РБК со ссылкой на данные экспертов исследовательского холдинга «Ромир».Россияне тратили намного больше денег, чем раньше, в течение всего года, кроме трех месяцев – января, апреля и сентября. При этом опыт прошлых лет показывает, что еще резкий рост расходов ожидается в ноябре и декабре. Доходы же у жителей нашей страны, наоборот, серьезно уменьшились, передает "Эхо Москвы".В исследовании отмечается, что 54% россиян заявили об общем снижении доходов в 2020 г. В Москве о снижении доходов заявили 58% респондентов.Кроме того, по данным исследования, больше всего россиян волнуют рост цен и дороговизна жизни — 44-46% респондентов, бедность, низкие зарплаты и пенсии волнуют от 40 до 46% опрошенных.