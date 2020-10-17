Сборная России опустилась на 34-е место в обновленном рейтинге FIFA
Россия и мир
Сборная России опустилась на 34-ю позицию в обновленном рейтинге ФИФА. Россия с 1480 очков располагается между командами Турции и Парагвая. В октябре подопечные Черчесова не сумели одержать ни одной победы. Они уступили в товарищеском матче шведам со счетом 1:2, а затем сыграли вничью с Турцией (1:1) и Венгрией (0:0) в Лиге наций.
Топ-5 рейтинга выглядит следующим образом:
1. Бельгия — 1765 очков;
2. Франция — 1752;
3. Бразилия — 1725;
4. Англия — 1669;
5. Португалия — 1661.
Топ-5 рейтинга выглядит следующим образом:
1. Бельгия — 1765 очков;
2. Франция — 1752;
3. Бразилия — 1725;
4. Англия — 1669;
5. Португалия — 1661.
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