Сборная России опустилась на 34-е место в обновленном рейтинге FIFA

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Сборная России опустилась на 34-ю позицию в обновленном рейтинге ФИФА. Россия с 1480 очков располагается между командами Турции и Парагвая. В октябре подопечные Черчесова не сумели одержать ни одной победы. Они уступили в товарищеском матче шведам со счетом 1:2, а затем сыграли вничью с Турцией (1:1) и Венгрией (0:0) в Лиге наций.Топ-5 рейтинга выглядит следующим образом:1. Бельгия — 1765 очков;2. Франция — 1752;3. Бразилия — 1725;4. Англия — 1669;5. Португалия — 1661.