Власти Петербурга ограничили работу общепита из-за коронавируса

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Власти Санкт-Петербурга ввели новые «коноравирусные» ограничения. До 29 ноября 2020 года запрещена работа в ночное время заведений общепита, кроме тех, которые находятся на вокзалах, аэропорту и АЗС, сообщили в администрации города. В тексте постановления уточняется, что указанные организации должны быть закрыты с 23:00 до 06:00, за исключением работы на доставку, передает russian.rt.com.Кроме того, данным указом вводится запрет на работу детских игровых комнат площадью более 50 кв. м, расположенных на территориях объектов торговли, общественного питания или в торгово-развлекательных комплексах.