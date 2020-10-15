В России зафиксировали 15 971 новый случай COVID-19

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

За сутки в России подтвердили 15 971 новых случай коронавируса, из них 4 116 случаев (25,8%) выявлено активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в стране зафиксировано 1 463 306 заболевших.Из больниц по выздоровлению выписано еще 11 428 человек. Всего врачи вылечили уже 1 107 988 пациентов.Также за сутки зафиксировано 290 летальных случаев. С начала эпидемии в России от коронавируса скончались 25 242 человека.