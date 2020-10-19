Глава Службы внешней разведки РФ Нарышкин прилетел в Минск для встречи с Лукашенко

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В Минск прибыл глава Службы внешней разведки России Нарышкин. Ожидается, что он проведен встречу с Лукашенко, сообщил белорусский Telegram-канал «Пул первого».Незадолго до этой публикации в сети появились фотографии российского самолета, прибывшего в аэропорт Минска. В направлении воздушной гавани также был замечен кортеж из автомобилей. Официально визит Нарышкина в Белоруссию не анонсировался, отмечает РИА «Новости».