Глава Службы внешней разведки РФ Нарышкин прилетел в Минск для встречи с Лукашенко
Россия и мир
В Минск прибыл глава Службы внешней разведки России Нарышкин. Ожидается, что он проведен встречу с Лукашенко, сообщил белорусский Telegram-канал «Пул первого».
Незадолго до этой публикации в сети появились фотографии российского самолета, прибывшего в аэропорт Минска. В направлении воздушной гавани также был замечен кортеж из автомобилей. Официально визит Нарышкина в Белоруссию не анонсировался, отмечает РИА «Новости».
Незадолго до этой публикации в сети появились фотографии российского самолета, прибывшего в аэропорт Минска. В направлении воздушной гавани также был замечен кортеж из автомобилей. Официально визит Нарышкина в Белоруссию не анонсировался, отмечает РИА «Новости».
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