Путин заявил, что мир может столкнуться с новыми острыми проблемами в экономике

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Путин заявил участникам съезда Российского союза промышленников и предпринимателей, что процессы восстановления мировой экономики на фоне пандемия коронавируса пока неустойчивы. Он не исключил, что из-за осложнений эпидемиологической обстановки мир может столкнуться с новыми острыми проблемами, передает MK.ru.Как напоминает iz.ru, накануне пресс-секретарь Путина Песков сообщил, что в Кремле не обсуждается возможность локдауна из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в стране. Он отметил, что накопленный объем медицинской прочности в России позволяет обойтись без радикальных мер.