На учениях в Хабаровском крае разбился бомбардировщик Су-34
Россия и мир
На учениях в Хабаровском крае потерпел крушение самолет Су-34, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа. «21 октября в Хабаровском крае при проведении планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Су-34 Восточного военного округа. Летчики катапультировались. Их здоровью угрозы нет», - сказали в пресс-службе.
Уточняется, что полет проводился без боекомплекта. Крушение самолета не вызвало разрушений на земле. Как заявил агентству РИА «Новости» источник, причиной падения самолета могла стать техническая неисправность.
Уточняется, что полет проводился без боекомплекта. Крушение самолета не вызвало разрушений на земле. Как заявил агентству РИА «Новости» источник, причиной падения самолета могла стать техническая неисправность.
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