На учениях в Хабаровском крае разбился бомбардировщик Су-34

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На учениях в Хабаровском крае потерпел крушение самолет Су-34, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа. «21 октября в Хабаровском крае при проведении планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Су-34 Восточного военного округа. Летчики катапультировались. Их здоровью угрозы нет», - сказали в пресс-службе.Уточняется, что полет проводился без боекомплекта. Крушение самолета не вызвало разрушений на земле. Как заявил агентству РИА «Новости» источник, причиной падения самолета могла стать техническая неисправность.