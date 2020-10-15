В России выявили 15700 новых случаев коронавируса

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

За сутки в России подтвердили 15 700 случаев коронавируса, из них 4076 случаев (25,9%) выявлено активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в стране зафиксировано 1 447 335 заболевших COVID-19.Из больниц по выздоровлению выписано 10 952 человека. Всего врачи вылечили уже 1 096 560 пациентов.Также за сутки зафиксировано 317 летальных случаев. С начала эпидемии в России от коронавируса скончались 24 952 человека.