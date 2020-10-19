Российскому режиссеру Михалкову присвоили звание Героя труда
Россия и мир
Путин присвоил звание Героя Труда советскому и российскому режиссеру Михалкову, которому сегодня, 21 октября, исполнилось 75 лет. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Как отмечается в тексте указа, Михалкову вручено звание за особые заслуги в развитии российской культуры.
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