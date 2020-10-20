В Минобороны Армении заявили о сбитом в Карабахе самолете ВВС Азербайджана

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Военные непризнанной Нагорно-Карабахской республики сбили самолет ВВС Азербайджана, заявила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян. По данным армянского военного ведомства, азербайджанский самолет был сбит ПВО НКР на южном направлении на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. При этом в сообщении отсутствуют какие-либо сведения, указывающие на тип или название сбитого самолета.Минобороны Азербайджана уже опровергло заявления Армении о сбитом самолете, сообщает РИА «Новости».Напомним, бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября.