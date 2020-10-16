В возрасте 69-ти лет скончался протоиерей Димитрий Смирнов
Россия и мир
Умер протоиерей Димитрий Смирнов, настоятель храма святителя Митрофана Воронежского на Хуторской и еще семи церквей в Москве и Московской области, передает «Интерфакс». Ранее сообщалось, что Смирнов проходит лечение после перенесенного в мае COVID-19. В августе его освободили от должности по состоянию здоровья, в сентябре — госпитализировали. Протоиерею было 69 лет.
Напомним, что был Смирнов известен своими скандальными высказываниями. В частности, он заявлял, что женщины глупее мужчин, а гражданских жен сравнивал с бесплатными проститутками.
Напомним, что был Смирнов известен своими скандальными высказываниями. В частности, он заявлял, что женщины глупее мужчин, а гражданских жен сравнивал с бесплатными проститутками.
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