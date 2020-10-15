Верховный суд Белоруссии признал Telegram-канал NEXTA экстремистским

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Верховный суд Белоруссии сообщил о признании экстремистскими информационного канала Nexta (NEXTA Live) в Telegram, а также его логотипа. Дело рассмотрено по заявлению ГУБОПиК МВД, передает MK.ru. «Речь идет об организации и публичных призывах к осуществлению массовых беспорядков», — сообщили в пресс-службе Верховного суда.Напомним, что оппозиционный Telegram-канал Nexta-Live публикует данные о происходящих событиях в Белоруссии, а также планы по проведению массовых акций протеста в республике.