В Роспотребнадзоре рассказали об опасности приема антибиотиков при гриппе
Россия и мир
Самостоятельный и бесконтрольный прием антибиотиков в первые дни заболевания гриппом может быть опасен. Об этом предупредили в Роспотребнадзоре.
«Антибиотики не способны справиться с вирусом, а кроме того, они убивают нормальную микрофлору и ослабляют иммунитет. Антибиотики назначаются врачом только в случае развития осложнений, вызванных присоединением бактериальной инфекции», – говорится в сообщении.
В Роспотребнадзоре заявили, что лучшим способом избежать заражения является процедура вакцинации.
«Антибиотики не способны справиться с вирусом, а кроме того, они убивают нормальную микрофлору и ослабляют иммунитет. Антибиотики назначаются врачом только в случае развития осложнений, вызванных присоединением бактериальной инфекции», – говорится в сообщении.
В Роспотребнадзоре заявили, что лучшим способом избежать заражения является процедура вакцинации.
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