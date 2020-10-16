В Роспотребнадзоре рассказали об опасности приема антибиотиков при гриппе

© Вечерние ведомости

Самостоятельный и бесконтрольный прием антибиотиков в первые дни заболевания гриппом может быть опасен. Об этом предупредили в Роспотребнадзоре.«Антибиотики не способны справиться с вирусом, а кроме того, они убивают нормальную микрофлору и ослабляют иммунитет. Антибиотики назначаются врачом только в случае развития осложнений, вызванных присоединением бактериальной инфекции», – говорится в сообщении.В Роспотребнадзоре заявили, что лучшим способом избежать заражения является процедура вакцинации.