В США утилизировали полученные от России 45 аппаратов искусственной вентиляции легких

© Вечерние ведомости

Агентство по чрезвычайным ситуациям США (FEMA) утилизировало 45 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые весной были поставлены из России на фоне пандемии коронавируса. Как рассказал изданию Buzzfeed представитель агентства, в американских больницах аппаратами так и не воспользовались.Их не использовали по ряду причин: во-первых, разница в напряжении в электрических сетях США и России не позволяла применять аппараты без специальных адаптеров, которыми не располагали американские больницы. Во-вторых, напоминает BuzzFeed, несколько аппаратов ИВЛ именно этой модели загорались и были причиной пожаров в российских больницах.Как напоминает РИА «Новости», аппараты ИВЛ «Авента-М» использовались в московской и петербургской больницах, где 9 и 12 мая произошли пожары и погибли в общей сложности семь пациентов. После случившегося Росздравнадзор приостановил их использование на время расследования.