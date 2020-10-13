В США утилизировали полученные от России 45 аппаратов искусственной вентиляции легких
Россия и мир
Агентство по чрезвычайным ситуациям США (FEMA) утилизировало 45 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые весной были поставлены из России на фоне пандемии коронавируса. Как рассказал изданию Buzzfeed представитель агентства, в американских больницах аппаратами так и не воспользовались.
Их не использовали по ряду причин: во-первых, разница в напряжении в электрических сетях США и России не позволяла применять аппараты без специальных адаптеров, которыми не располагали американские больницы. Во-вторых, напоминает BuzzFeed, несколько аппаратов ИВЛ именно этой модели загорались и были причиной пожаров в российских больницах.
Как напоминает РИА «Новости», аппараты ИВЛ «Авента-М» использовались в московской и петербургской больницах, где 9 и 12 мая произошли пожары и погибли в общей сложности семь пациентов. После случившегося Росздравнадзор приостановил их использование на время расследования.
Их не использовали по ряду причин: во-первых, разница в напряжении в электрических сетях США и России не позволяла применять аппараты без специальных адаптеров, которыми не располагали американские больницы. Во-вторых, напоминает BuzzFeed, несколько аппаратов ИВЛ именно этой модели загорались и были причиной пожаров в российских больницах.
Как напоминает РИА «Новости», аппараты ИВЛ «Авента-М» использовались в московской и петербургской больницах, где 9 и 12 мая произошли пожары и погибли в общей сложности семь пациентов. После случившегося Росздравнадзор приостановил их использование на время расследования.
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