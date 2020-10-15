В России подтвердили 16 319 новых случаев коронавируса

15.37 Вторник, 20 октября 2020
Россия и мир
За сутки в России выявлено 16 319 новых случаев коронавируса, из них 4 664 (28,6%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в стране зафиксировано 1 431 635 заболевших COVID-19.



Из больниц по выздоровлению выписано 9 704 человека. Всего врачи вылечили уже 1 085 608 пациентов.

Также за сутки зафиксировано 269 летальных случаев. С начала эпидемии в России от коронавируса скончались 24 635 человек.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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О чем молчат уральские медики

Медицинские сотрудники Свердловской области рассказали о том, что им приходится выслушивать от пациентов
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