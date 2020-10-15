В России подтвердили 16 319 новых случаев коронавируса

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

За сутки в России выявлено 16 319 новых случаев коронавируса, из них 4 664 (28,6%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в стране зафиксировано 1 431 635 заболевших COVID-19.Из больниц по выздоровлению выписано 9 704 человека. Всего врачи вылечили уже 1 085 608 пациентов.Также за сутки зафиксировано 269 летальных случаев. С начала эпидемии в России от коронавируса скончались 24 635 человек.