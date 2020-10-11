Эксперты рассказали, когда пик COVID-19 может пойти на спад в России
Россия и мир
Пик заболеваемости COVID-19 в России пойдет на спад в первых числах ноября, рассказали РИА Новости специалисты научной лаборатории моделирования социально-экономических систем Научно-исследовательского объединения РЭУ имени Плеханова.
Отмечается, что исследование основано на анализе количества инфицированных, суточного прироста выполненных тестов и соотношения этих чисел. Специалисты рассчитали индекс интенсивности инфицирования, определив процентные соотношения численности заболевших в текущем месяце по отношению к предыдущему. Эксперты добавили, что темпы роста заболеваемости начнут снижаться, когда «отношение числа инфицированных к числу выполненных тестов не будет меняться».
Накануне в России выявили 15 982 случая COVID-19 — максимум с начала эпидемии. В целом за все время в стране заразились более 1,4 миллиона человек.
Отмечается, что исследование основано на анализе количества инфицированных, суточного прироста выполненных тестов и соотношения этих чисел. Специалисты рассчитали индекс интенсивности инфицирования, определив процентные соотношения численности заболевших в текущем месяце по отношению к предыдущему. Эксперты добавили, что темпы роста заболеваемости начнут снижаться, когда «отношение числа инфицированных к числу выполненных тестов не будет меняться».
Накануне в России выявили 15 982 случая COVID-19 — максимум с начала эпидемии. В целом за все время в стране заразились более 1,4 миллиона человек.
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