У голливудского актера Джеффа Бриджеса диагностировали лимфому

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Сыгравший главного героя по прозвищу Чувак в фильме «Большой Лебовски» американский актер Джефф Бриджес сообщил, что врачи нашли у него нашли лимфому. «Как бы сказал Чувак: тут такое г…о обнаружилось… Мне диагностировали лимфому. Несмотря на то, что это серьезное заболевание, мне повезло иметь команду потрясающих врачей, их прогноз положительный», — написал 70-летний актер в Twitter.Бриджес сообщил, что уже начал лечение, и пообещал информировать поклонников о своем состоянии. Он также поблагодарил всех за пожелания выздоровления и выразил признательность семье и друзьям.