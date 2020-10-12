У голливудского актера Джеффа Бриджеса диагностировали лимфому
Россия и мир
Сыгравший главного героя по прозвищу Чувак в фильме «Большой Лебовски» американский актер Джефф Бриджес сообщил, что врачи нашли у него нашли лимфому. «Как бы сказал Чувак: тут такое г…о обнаружилось… Мне диагностировали лимфому. Несмотря на то, что это серьезное заболевание, мне повезло иметь команду потрясающих врачей, их прогноз положительный», — написал 70-летний актер в Twitter.
Бриджес сообщил, что уже начал лечение, и пообещал информировать поклонников о своем состоянии. Он также поблагодарил всех за пожелания выздоровления и выразил признательность семье и друзьям.
Бриджес сообщил, что уже начал лечение, и пообещал информировать поклонников о своем состоянии. Он также поблагодарил всех за пожелания выздоровления и выразил признательность семье и друзьям.
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