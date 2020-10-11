Республика Тува оказалась полностью обесточена из-за аварии на электросетях

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Республика Тува осталась без электричества из-за аварийного отключения. «Из-за аварийного отключения с высокой стороны по 220 кВ, вся республика обесточена. Идут переключения на вторую линию через Абазу Ак-Довурак-Чадан-Кызыл», — сообщили в пресс-службе мэрии Кызыла.Глава республики Шолбан Кора-оол сообщил, что причиной отключения электричества стал энергосбой. По его словам, специалисты Россетей планировали «планировали перевести в резерв одну из двух высоковольтных электролиний, но сработала автоматика — аварийное отключение», передает ТК "Дождь".Власти республики обещают восстановить подачу электричества в течение часа.