В Москве допустили введение новых ограничительных мер с помощью QR-кодов

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В мэрии Москвы сообщили о возможности подключения ресторанов и салонов красоты к системе QR-кодов для идентификации посетителей при входе в заведение. Данная мера уже была введена в отношении к ночным заведениям.Такую идею выдвинул Алексей Немерюк в интервью соучредителю барного объединения «Профсоюз» Дмитрию Левицкому: «Если система заработает, вполне возможно и другие отрасли присоединятся к ней, те же самые салоны красоты, магазины непродовольственные, например, либо рестораторы»Эта система позволит оперативно сообщить людям, посветившим какое-либо заведение, о том, что они находились в помещение с человеком, заболевшим коронавирусом, и быстрее начать лечение, если у них обнаружились симптомы болезни.