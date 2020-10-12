Власти Подмосковья вводят дополнительные ограничения из-за коронавируса

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Власти Подмосковья в среду введут дополнительные ограничения из-за коронавируса: работа выставок и музеев, массовые спортивные мероприятия в регионе будут приостановлены, заявил губернатор Московской области Воробьев, передает РИА «Новости». Такие меры связаны с тем, что количество госпитализированных пациентов в Подмосковье растет.Воробьев также порекомендовал жителям региона избегать таких праздничных мероприятий, как юбилеи, свадьбы и корпоративы.