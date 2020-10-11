Экс-мэра Норильска Рината Ахметчина приговорили к 6 месяцам исправительных работ

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Обвиняемый в халатности после разлива нефтепродуктов на ТЭЦ-3 бывший мэр Норильска Ринат Ахметчин был приговорён к шести месяцам исправительных работ. У него также будет удержано за этот период 15% заработной платы.Как напоминает rg.ru, 29 мая на норильской ТЭЦ-3 произошел разлив топлива, в результате чего в почву и воду попало более 20 тысяч тонн нефтепродуктов. По оценке Росприроднадзора, ущерб окружающей среде составил почти 148 миллиардов рублей.Ахметчин ушел в отставку в конце июля. В середине июня на Ахметчина было заведено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность). Ему было предъявлено обвинение в халатности после разлива топлива, так как, по данным СК, чиновник не принял должных мер по реагированию на ситуацию.