В России подтвердили еще 15 982 случая коронавируса

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

За сутки в России выявили 15 982 случая коронавирусах, из них 4 184 (26,2%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в стране зафиксировано 1 415 316 заболевших COVID-19.Из больниц по выздоровлению выписано еще 5 328 человек. Всего врачи вылечили уже 1 075 904 пациентов.Также за сутки зафиксировано 179 летальных случаев. С начала эпидемии в России от коронавируса скончались 24 366 человек.