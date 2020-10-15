В России подтвердили еще 15 982 случая коронавируса
Россия и мир
За сутки в России выявили 15 982 случая коронавирусах, из них 4 184 (26,2%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в стране зафиксировано 1 415 316 заболевших COVID-19.
Из больниц по выздоровлению выписано еще 5 328 человек. Всего врачи вылечили уже 1 075 904 пациентов.
Также за сутки зафиксировано 179 летальных случаев. С начала эпидемии в России от коронавируса скончались 24 366 человек.
Из больниц по выздоровлению выписано еще 5 328 человек. Всего врачи вылечили уже 1 075 904 пациентов.
Также за сутки зафиксировано 179 летальных случаев. С начала эпидемии в России от коронавируса скончались 24 366 человек.
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