В Италии мэрам городов разрешили объявлять комендантский час
Россия и мир
Мэры итальянских городов могут принимать решение о введении комендантского часа с 21:00, исходя из эпидемиологической ситуации, объявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте, передает rg.ru.
Конте также анонсировал ограничения на работу предприятий общепита в стране: теперь бары обязаны будут закрываться в 18.00, рестораны же и кафе пока смогут работать до полуночи, однако за столиком разрешено сидеть группой не более шести клиентов.
В воскресенье в Италии выявили более 11,7 тыс. новых случаев COVID-19, общее число подтвержденных случаев коронавируса превысило 414 тысяч, умерли 36543 человека.
Конте также анонсировал ограничения на работу предприятий общепита в стране: теперь бары обязаны будут закрываться в 18.00, рестораны же и кафе пока смогут работать до полуночи, однако за столиком разрешено сидеть группой не более шести клиентов.
В воскресенье в Италии выявили более 11,7 тыс. новых случаев COVID-19, общее число подтвержденных случаев коронавируса превысило 414 тысяч, умерли 36543 человека.
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