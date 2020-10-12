Оборонные предприятия России атаковали хакеры из Северной Кореи

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Северокорейская группировка Kimsuky атаковала военные и промышленные организации России. Этой весной хакеры из Северной Кореи пытались собрать конфиденциальную информацию из аэрокосмических и оборонных компаний путем рассылки вредоносным сообщений.Большая часть кибератак была плохо подготовлена, поэтому никакой угрозы для России не представила. Однако нельзя исключить возможность того, что это было только «прощупыванием почвы» для нанесения серьезного удара по информационной системе корпорации. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов по кибербезопасности.Глава отдела исследования сложных угроз Group-IB Анастасия Тихонова рассказала, что хакеры атаковали оборонные предприятия и других стран. В их числе Украина, Словакия, Турция и Южная Корея.«Коммерсантъ», ссылаясь на данные Telegram-канала SecAtor, сообщает, что в числе компаний, подвергнувшихся атакам хакеров, был «Ростех». Однако дочерняя компания «Ростеха» «РТ-Информ», которая занимается информбезопасностью, эти данные не подтвердила. В «РТ-Информ» отметили, что число кибератак на ресурсы госкорпорации выросло с апреля по сентябрь.