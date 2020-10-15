Теперь автовладельцы могут приобрести полис ОСАГО через маркетплейс
Россия и мир
Вячеслав Прокофьев (ТАСС)
С 19 октября у россиян появилась возможность приобретать полис ОСАГО через маркетплейс. Причем взымать комиссию за оформление ОСАГО с водителя не будут. Такая возможность появилась в силу поправок в закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».
В опубликованном документе на официальном интернет-портале правовой информации указано, что стоимость полиса на официальном сайте страховой компании и в маркетплейсе не должна отличаться.
С 1 октября также вернулись старые правила страхового возмещения по ОСАГО. Если у водителя, виноватого в ДТП, закончился срок действия карты о прохождении техосмотра, страховая компания имеет право предъявить требования компенсировать все за свой счет.
В опубликованном документе на официальном интернет-портале правовой информации указано, что стоимость полиса на официальном сайте страховой компании и в маркетплейсе не должна отличаться.
С 1 октября также вернулись старые правила страхового возмещения по ОСАГО. Если у водителя, виноватого в ДТП, закончился срок действия карты о прохождении техосмотра, страховая компания имеет право предъявить требования компенсировать все за свой счет.
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