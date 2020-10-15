Теперь автовладельцы могут приобрести полис ОСАГО через маркетплейс

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

С 19 октября у россиян появилась возможность приобретать полис ОСАГО через маркетплейс. Причем взымать комиссию за оформление ОСАГО с водителя не будут. Такая возможность появилась в силу поправок в закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».В опубликованном документе на официальном интернет-портале правовой информации указано, что стоимость полиса на официальном сайте страховой компании и в маркетплейсе не должна отличаться.С 1 октября также вернулись старые правила страхового возмещения по ОСАГО. Если у водителя, виноватого в ДТП, закончился срок действия карты о прохождении техосмотра, страховая компания имеет право предъявить требования компенсировать все за свой счет.