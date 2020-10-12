Все школы Забайкальского края переведут на дистанционный режим работы

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Все школы Забайкальского края в ближайшее время переведут на дистанционный режим работы. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.«Все школы, которые могут работать удаленно, переводим на дистанционное обучение в ближайшие дни. Ускоряем и увеличиваем каникулы на одну-две недели», — заявил губернатор Забайкальского края Осипов, передает РБК.Он добавил, что в детских садах также необходимо снижать посещаемость, чтобы не допустить скопления дошкольников в учреждениях.