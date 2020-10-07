В Кремле обеспокоены ростом заболеваемости COVID-19 в России
Россия и мир
Кремль обеспокоен статистикой по коронавирусу в России, но ситуация находится под контролем, сообщил журналистам пресс-секретарь Путина Песков.
«Действительно, в Кремле обеспокоены статистикой, мы видим, что эпидемия распространяется очень сильно», — сказал он. Песков отметил, что «именно поэтому принимаются весьма энергичные меры с тем, чтобы сподвигнуть всех наших людей на соблюдение строгих мер предосторожности».
По официальным данным, за последние сутки в России зафиксирован рекордный прирост заболеваемости COVID-19 - 15 150 новых случаев в 85 регионах.
«Действительно, в Кремле обеспокоены статистикой, мы видим, что эпидемия распространяется очень сильно», — сказал он. Песков отметил, что «именно поэтому принимаются весьма энергичные меры с тем, чтобы сподвигнуть всех наших людей на соблюдение строгих мер предосторожности».
По официальным данным, за последние сутки в России зафиксирован рекордный прирост заболеваемости COVID-19 - 15 150 новых случаев в 85 регионах.
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