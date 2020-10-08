Власти РФ выделят более 35,5 млрд рублей на выплаты пособий по безработице
Россия и мир
Для выплаты пособий по безработице до конца 2020 года из резервного фонда будут выделены 35,6 млрд рублей, говорится в проекте распоряжения кабмина. Он разработан Минтрудом и согласован с Минфином.
Сейчас на такие пособия в бюджете предусмотрено 165,7 миллиарда рублей, причем свыше 90 процентов денег уже израсходовано: осталось только 12,9 миллиарда рублей. В министерстве подчеркнули, что в некоторых субъектах образовалась задолженность по выплате пособий. Из-за большого потока обращений центры занятости не успевали обрабатывать информацию, отмечает lenta.ru.
Сейчас на такие пособия в бюджете предусмотрено 165,7 миллиарда рублей, причем свыше 90 процентов денег уже израсходовано: осталось только 12,9 миллиарда рублей. В министерстве подчеркнули, что в некоторых субъектах образовалась задолженность по выплате пособий. Из-за большого потока обращений центры занятости не успевали обрабатывать информацию, отмечает lenta.ru.
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