Власти РФ выделят более 35,5 млрд рублей на выплаты пособий по безработице

15.22 Пятница, 16 октября 2020
Россия и мир
Для выплаты пособий по безработице до конца 2020 года из резервного фонда будут выделены 35,6 млрд рублей, говорится в проекте распоряжения кабмина. Он разработан Минтрудом и согласован с Минфином.

Сейчас на такие пособия в бюджете предусмотрено 165,7 миллиарда рублей, причем свыше 90 процентов денег уже израсходовано: осталось только 12,9 миллиарда рублей. В министерстве подчеркнули, что в некоторых субъектах образовалась задолженность по выплате пособий. Из-за большого потока обращений центры занятости не успевали обрабатывать информацию, отмечает lenta.ru.
© Вечерние ведомости
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