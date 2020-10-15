«Тинькофф» и «Яндекс» объявили об отмене сделки на 5,5 миллиарда долларов

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Сделка между TCS Group и «Яндексом» не состоится. О прекращении переговоров по продаже объявила сама группа «Тинькофф», пишет РИА Новости. В «Яндексе» подтвердили эту информацию.Как сказал Forbes источник, близкий к участникам переговоров, владелец банка Олег Тиньков хотел активно участвовать в бизнесе, что не приветствовали в «Яндексе». Тинькову это не понравилось. «Потом все успокоилось, а сейчас подтвердили, что конец», — сказал собеседник.Напомним, о том, что «Яндекс» предварительно договорился о покупке TCS Group примерно за $5,5 млрд (около 417 млрд руб.) стало известно 22 сентября.