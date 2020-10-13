Власти Швейцарии ввели санкции против строителей Крымского моста

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После Великобритании и Евросоюза санкции в отношении российских строителей Крымского моста ввела Швейцария. Они касаются четырех предприятий и двух граждан России.Как передает РИА «Новости», санкционный список пополнили гендиректор ОАО «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов, а также замглавы ООО «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженькин. Среди компаний под санкции попали АО «Ленпромтранспроект», АО «Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск», ФГУП «Крымская железная дорога» и Крымская первая страховая компания.Отмечается, что санкции вступили в силу накануне вечером.