Власти Швейцарии ввели санкции против строителей Крымского моста
Россия и мир
После Великобритании и Евросоюза санкции в отношении российских строителей Крымского моста ввела Швейцария. Они касаются четырех предприятий и двух граждан России.
Как передает РИА «Новости», санкционный список пополнили гендиректор ОАО «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов, а также замглавы ООО «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженькин. Среди компаний под санкции попали АО «Ленпромтранспроект», АО «Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск», ФГУП «Крымская железная дорога» и Крымская первая страховая компания.
Отмечается, что санкции вступили в силу накануне вечером.
Как передает РИА «Новости», санкционный список пополнили гендиректор ОАО «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов, а также замглавы ООО «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженькин. Среди компаний под санкции попали АО «Ленпромтранспроект», АО «Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск», ФГУП «Крымская железная дорога» и Крымская первая страховая компания.
Отмечается, что санкции вступили в силу накануне вечером.
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