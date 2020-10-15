В ВОЗ сообщили о неэффективности четырех препаратов от коронавируса
Россия и мир
Препараты «Ремдесивир», «Гидроксихлорохин», «Лопинавир/Ритонавир» и «Интерферон» почти не дают эффекта при лечении COVID-19 в больничных условиях в том, что касается снижения смертности, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Кроме того, лекарства не снизили число пациентов, которым для лечения требовалась искусственная вентиляция легких.
Исследование было проведено на материалах лечения более 11 тысяч пациентов, однако оно еще не прошло этап рецензирования экспертами.
Как напоминает британская газета Financial Times, еще в июле в ВОЗ называли «Ремдесивир» одним из препаратов, показавших «обнадеживающие результаты» в снижении случаев госпитализации. В частности, им лечился президент США Дональд Трамп.
Исследование было проведено на материалах лечения более 11 тысяч пациентов, однако оно еще не прошло этап рецензирования экспертами.
Как напоминает британская газета Financial Times, еще в июле в ВОЗ называли «Ремдесивир» одним из препаратов, показавших «обнадеживающие результаты» в снижении случаев госпитализации. В частности, им лечился президент США Дональд Трамп.
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