УЕФА может лишить Россию права проведения матчей Евро-2020
Россия и мир
УЕФА может изменить формат проведения чемпионата Европы, который должен состояться в 2021 году, сообщает The Sun.
По информации источника издания, из-за пандемии коронавируса УЕФА рассматривает возможность сокращения списка городов, которые будут принимать матчи Евро-2020. В худшем случае турнир будет проведён в одной стране с использованием четырёх стадионов с целью сократить количество поездок в условиях пандемии.
По данным The Sun, первыми под сокращение попадут Баку, находящийся в зоне конфликта с Арменией, а также Санкт-Петербург.
Напомним, Евро-2020 из-за коронавируса был перенесен на 2021 год. УЕФА решил не изменять названия турнира. Изначально он должен быть пройти в 12 городах — помимо Петербурга и Баку, это Лондон, Мюнхен, Рим, Бухарест, Копенгаген, Амстердам, Бильбао, Глазго, Будапешт и Дублин.
По информации источника издания, из-за пандемии коронавируса УЕФА рассматривает возможность сокращения списка городов, которые будут принимать матчи Евро-2020. В худшем случае турнир будет проведён в одной стране с использованием четырёх стадионов с целью сократить количество поездок в условиях пандемии.
По данным The Sun, первыми под сокращение попадут Баку, находящийся в зоне конфликта с Арменией, а также Санкт-Петербург.
Напомним, Евро-2020 из-за коронавируса был перенесен на 2021 год. УЕФА решил не изменять названия турнира. Изначально он должен быть пройти в 12 городах — помимо Петербурга и Баку, это Лондон, Мюнхен, Рим, Бухарест, Копенгаген, Амстердам, Бильбао, Глазго, Будапешт и Дублин.
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