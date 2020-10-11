В Сбербанке рассказали о новом способе обмана клиентов

11.54 Пятница, 16 октября 2020
Россия и мир
Сбербанк раскрыл новый способ обмана клиентов — теперь мошенники звонят от имени представителя прокуратуры и убеждают перевести средства на некий специальный счет, рассказали РИА Новости в компании.

«Например, мошенник сообщает о следственных действиях в отношении сотрудников банка и говорит, что завтра в определенное время клиенту позвонят из прокуратуры. И затем уже «представитель прокуратуры» убеждает клиента перевести деньги на «специальный счет», который, естественно, принадлежит мошеннику», — описал схему собеседник агентства.

По словам представителя финансовой организации, за 2020 год Сбербанк смог предотвратить кражу около 40 млрд рублей клиентов.
© Вечерние ведомости
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