В Сбербанке рассказали о новом способе обмана клиентов
Россия и мир
Сбербанк раскрыл новый способ обмана клиентов — теперь мошенники звонят от имени представителя прокуратуры и убеждают перевести средства на некий специальный счет, рассказали РИА Новости в компании.
«Например, мошенник сообщает о следственных действиях в отношении сотрудников банка и говорит, что завтра в определенное время клиенту позвонят из прокуратуры. И затем уже «представитель прокуратуры» убеждает клиента перевести деньги на «специальный счет», который, естественно, принадлежит мошеннику», — описал схему собеседник агентства.
По словам представителя финансовой организации, за 2020 год Сбербанк смог предотвратить кражу около 40 млрд рублей клиентов.
«Например, мошенник сообщает о следственных действиях в отношении сотрудников банка и говорит, что завтра в определенное время клиенту позвонят из прокуратуры. И затем уже «представитель прокуратуры» убеждает клиента перевести деньги на «специальный счет», который, естественно, принадлежит мошеннику», — описал схему собеседник агентства.
По словам представителя финансовой организации, за 2020 год Сбербанк смог предотвратить кражу около 40 млрд рублей клиентов.
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