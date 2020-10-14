Правительство РФ утвердило выходным днем 31 декабря 2021 года

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Правительство утвердило выходным днем в России 31 декабря 2021 года, которое выпадает на пятницу. Постановление опубликовано на сайте Кабмина. В нем говорится, что, поскольку 2 и 3 января в этот год выпадают на субботу и воскресенье, их было решено перенести на пятницу 5 ноября и пятницу 31 декабря соответственно, передает РБК.Также нерабочую субботу, 20 февраля, перенесут на понедельник, 22 февраля, чтобы у россиян было три выходных подряд - с 21-го по 23-е.В 2021 году у граждан будет семь выходных периодов по случаю праздников. Зимой отдых объявлен с 1 по 10 января и с 21 по 23 февраля. Весной у граждан будет три праздничных дня в марте (6-8 числа) и шесть в мае (1-3 и 8-10 числа). Еще три выходных назначены на 12-14 июня, четыре — на 4-7 ноября, сообщает lenta.ru.