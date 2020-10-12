Врач назвала признаки бессимптомного течения коронавирусной инфекции

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Врач-биофизик, ведущий специалист проекта «Вакцина.ру» Нелли Соседова раскрыла россиянам способы выявить признаки бессимптомного течения коронавирусной инфекции. Об этом она рассказала в эфире радио Sputnik.«У ряда людей, которые болеют бессимптомно, кратковременно пропадает обоняние и изменяется вкус, но нет другой симптоматики», — пояснила она. «Ещё один критерий — если кто-то болел в окружении, нужно прислушаться к себе, вероятность повышается», — добавила Соседова.Самый быстрый способ узнать о наличии вируса в организме — сдать иммунохроматографический тест на антитела. Он доступен даже в домашних условиях и показывает, есть ли иммунитет к коронавирусу.Кроме того, Соседова пояснила, что полную клиническую картину даст компьютерная томография. Он отметила, что иногда пневмонии могут проходить без кашля и насморка, с кратковременным повышением температуры, а подчас и без этого проявления.