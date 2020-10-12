В столичные ночные клубы и бары можно будет попасть только по QR-кодам и СМС

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Власти Москвы вводят новое ограничение — с 19 октября в ночные клубы или бары можно будет попасть только после регистрации телефона с помощью QR-кода или СМС. Об этом столичный мэр Собянин сообщил в своем блоге. На входе в заведения человек должен отсканировать QR-код или отправить СМС на номер 7377. Штраф за нарушение правил составят от 300 до 500 тысяч рублей.Собянин пояснил, что мера направлена не на сдерживание вируса, а на контроль распространения инфекции в случае, если у одного из посетителей будет выявлен коронавирус. Контактировавшие с зараженным будут оповещены об этом, им придется сдать тест на COVID-19, отмечает lenta.ru.