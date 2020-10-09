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Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков объявил, что уходит в отставку на фоне протестов и политического кризиса в стране.Он подчеркнул, что назначение нового правительства не сняло напряженность в обществе, агрессия протестующих не утихает и они все еще требуют его немедленной отставки. «Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории страны как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан», — заявил Жээнбеков, передает lenta.ru.Он также призвал оппозиционного депутата Садыра Жапарова, который во время беспорядков был освобожден из колонии и стал премьер-министром страны увести своих сторонников из Бишкека и вернуть жителям столицы мирную жизнь, сообщает «Интерфакс».