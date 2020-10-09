Рабочие Lufthansa Technik отказались обслуживать самолет Лукашенко в аэропорту Гамбурга

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Рабочие Lufthansa Technik отказались обслуживать самолет Лукашенко. Об этом сообщает «Наша Нива».Как пишет издание, после того как в аэропорту Гамбурга Фульсбюттель приземлился Boeing 737 с регистрационным номером EW-001PA, который используется Лукашенко для перелетов. Рабочие Lufthansa Technik, занимающиеся техобслуживанием воздушных судов в аэропорту, отказались обслуживать этот борт. Профсоюз компании распространил заявление с требованием отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.«Мы не забываем нашу давнюю традицию международной солидарности и стоим бок о бок с белорусскими рабочими», - приводит текст обращения немецких техников «Белорусский конгресс демократических профсоюзов».