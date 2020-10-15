В России зафиксировали 13 754 новых случаев COVID-19
Россия и мир
За сутки в России подтвердили 13 754 новых случаев коронавируса, из них 3 427 случаев (24,9%) выявлены активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в стране зафиксировано 1 354 163 заболевших.
Из больниц по выздоровлению от коронавируса выписано 8 392 человека. Всего врачи вылечили уже 1 048 097 пациентов.
Также за сутки зафиксировано 286 летальных случаев. С начала эпидемии в России от коронавируса скончался 23 491 человек.
Из больниц по выздоровлению от коронавируса выписано 8 392 человека. Всего врачи вылечили уже 1 048 097 пациентов.
Также за сутки зафиксировано 286 летальных случаев. С начала эпидемии в России от коронавируса скончался 23 491 человек.
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