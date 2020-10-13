Рейтинг крупнейших предприятий РФ впервые возглавила «Роснефть»

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Рейтинг самых крупных предприятий по выручке в России РБК 500 впервые возглавила «Роснефть». В предыдущей версии она занимала третье место.Редакция РБК ежегодно формирует список самых высокодоходных отечественных компаний, в него включили организации с чистой прибылью не менее 22,55 млрд рублей. Их средняя выручка в 2019 году составила 178,5 млрд рублей. Отметим, что последние пять лет первую позицию топа занимал «Газпром». На третье место со второго опустился ЛУКОЙЛ.В целом состав топ-10 компаний не изменился, были только перемещения внутри десятки лидеров. Сбербанк и РЖД сохранили свои позиции (4 и 5 места соответственно), X5 Retail Group поднялась на шестое место, «Сургутнефтегаз» опустился на седьмую строчку. Замыкают десятку ВТБ, «Магнит» и Росатом.