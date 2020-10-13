Минпромторг не считает необходимым закрывать магазины и общепит
Россия и мир
Фото: minpromtorg.gov.ru
Если не будет резкого роста заболеваемости коронавирусом. Нет никакой необходимости закрывать магазины и предприятия общепита, при условии, что они соблюдают все требования Роспотребнадзора.
Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, передает ТАСС. По его словам, в настоящее время магазины и общепит могут продолжать свою работу.
«Однозначно ответить на этот вопрос сложно, потому что в каждом регионе разная эпидобстановка, и руководство региона в соответствии с ней принимает решение. Что касается предприятий сервиса и торговли, сегодня при соблюдении всех требований, которые предъявляются Роспотребнадзором, продолжение работы выглядит весьма реалистичным, если не будет дальше нарастать большое количество заболеваний», — сказал он.
Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, передает ТАСС. По его словам, в настоящее время магазины и общепит могут продолжать свою работу.
«Однозначно ответить на этот вопрос сложно, потому что в каждом регионе разная эпидобстановка, и руководство региона в соответствии с ней принимает решение. Что касается предприятий сервиса и торговли, сегодня при соблюдении всех требований, которые предъявляются Роспотребнадзором, продолжение работы выглядит весьма реалистичным, если не будет дальше нарастать большое количество заболеваний», — сказал он.
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